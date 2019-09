Sociale: sindacati, oggi presidio in Campidoglio dei lavoratori Capodarco

- Oggi in piazza del Campidoglio alle 15 i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl hanno indetto un presidio in occasione dell’assemblea capitolina “per denunciare il disagio di tante famiglie e ragazzi con disabilità intellettiva per la mancata riapertura dei laboratori socio occupazionali fino a oggi gestiti dalla comunità di Capodarco”. Lo annunciano in una nota le organizzazioni sindacali. “Il 2 settembre i laboratori dovevano essere riaperti” ma “ad oggi nessuna alternativa per gli over 50 per i quali non è stato previsto alcun progetto finalizzato all'occupazione e all'inclusione”, spiegano i sindacati nella nota. “Oggi saremo presenti al presidio con i lavoratori per avere certezze sull'occupazione e sulle ore non garantite da una gara al massimo ribasso. Chiediamo all'assemblea capitolina di sostenere la necessità di una proroga del servizio fino a definizione della gara e all'affidamento. Vogliamo un intervento risolutivo da parte della sindaca e dell'assessore alle politiche sociali. È necessario risolvere al più presto un problema così grave e delicato a tutela di una fascia di popolazione e fragilissima che ha necessità di risposte immediate", concludono.(Rer)