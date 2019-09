Egitto: Bers lancia iniziativa formazione per il settore elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha lanciato la prima piattaforma per le competenze settoriali nel settore delle apparecchiature elettriche e dell'industria dei cavi in Egitto. Finanziata dalla segreteria di Stato economica svizzera (Seco), l'iniziativa elaborerà strategie per migliorare le competenze della forza lavoro nel settore e per facilitare la cooperazione tra datori di lavoro, autorità pubbliche, parti sociali e altre parti interessate. La piattaforma promuoverà le competenze, le politiche sul capitale umano e gli standard occupazionali, identificando le lacune nelle competenze tecniche e contribuendo a istituire programmi di formazione in coordinamento con le istituzioni e le scuole professionali. Nonostante il calo complessivo del tasso di disoccupazione negli ultimi due anni in Egitto, la disoccupazione giovanile resta ancora elevata al 32,6 per cento nel 2018 e, secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, questo è un fattore che contribuisce all'emigrazione. L'Egitto ha visto un notevole sviluppo degli investimenti nelle centrali elettriche, nell'energia e nelle infrastrutture con diversi megaprogetti dal 2014. Il sottosettore delle apparecchiature elettriche e dei cavi in Egitto conta circa 300 società del settore privato, che impiegano circa 50.000 lavoratori. (Cae)