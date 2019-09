Angola: oggi a Dubai roadshow sui minerali angolani

- Si terrà oggi a Dubai il secondo roadshow per l’istituzione di gare d’appalto per l’assegnazione dei diritti di esplorazione e sfruttamento di minerali in Angola. È quanto riferisce in un comunicato l’ambasciata angolana in Italia. Vari minerali angolani come ferro e fosfato, poco sfruttati nel paese, saranno promossi il 16 settembre a Pechino e il 30 settembre a New York. Anche il diamante, uno dei principali fattori di apporto al prodotto interno lordo (Pil), è compreso nella lista dei minerali che saranno oggetto dei roadshow (presentazioni tecniche). L’iniziativa ha come obiettivo l’istituzione di gare per cinque concessioni minerarie, di cui due di diamanti nelle province angolane di Lunda Norte e Lunda Sul, una di ferro nella provincia di Cuanza Norte e due di fosfato nelle province di Cabinda e Zaire. L’apertura della gara internazionale mira a conferire maggiore trasparenza alla gestione economica dell’Angola. Inoltre, lo scorso 3 settembre si è tenuto a Luanda un altro roadshow per l’appalto di nuovi blocchi petroliferi nel Bacino di Namibe e Benguela, al quale seguiranno quelli di Houston, Londra e Dubai. Il ministero delle Risorse minerarie e del petrolio ha rilasciato un bando di una gara pubblica internazionale per la costruzione di una raffineria di petrolio nella municipalità del Soyo, nella provincia settentrionale di Zair. La raffineria avrà una capacità di elaborazione di 100 mila barili di petrolio grezzo al giorno. (Com)