Hong Kong: Carrie Lam, interferenza straniera in affari interni è estremamente impropria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, ha dichiarato oggi che l'interferenza straniera negli affari interni di Hong Kong è estremamente impropria. Lam ha espresso la critica in una conferenza stampa in risposta alla proposta al Congresso degli Stati Uniti del disegno di legge Hong Kong Human Rights and Democracy Act. La governatrice ha contestato l'interferenza delle legislature straniere in qualsiasi forma. Durante il briefing con la stampa, Lam ha anche affermato di essere profondamente rattristata dalla violenza nelle stazioni Mtr (Central Transit Railway) e Prince Edward, chiedendo che gli atti di vandalismo contro le infrastrutture della città cessino. (segue) (Cip)