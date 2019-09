Hong Kong: Carrie Lam, interferenza straniera in affari interni è estremamente impropria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sia l'aeroporto che il sistema ferroviario sono la linfa vitale di Hong Kong, strettamente collegati alla vita quotidiana dei residenti locali", ha sottolineato Lam, aggiungendo che l'intensificazione della violenza non risolverà i problemi sociali ma aggraverà conflitti, fratture e odio. Lam ha invitato tutti i settori della comunità di Hong Kong a lavorare insieme per fermare la violenza. "Lo stato di diritto è un importante valore fondamentale di Hong Kong e il governo locale indagherà su tutti gli incidenti secondo la legge", ha affermato Lam. Il capo esecutivo anche affermato che il governo è stato molto sincero nell'impegnarsi in un dialogo con persone di diversa estrazione. Lam, che insieme ad altri funzionari incontrerà la comunità in questo mese, ha detto che si impegnerà a rendere il dialogo aperto al pubblico. (Cip)