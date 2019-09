Difesa: Dsei 2019, Leonardo presenta l'AW149 per l’ammodernamento delle flotte di elicotteri da trasporto tattico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Salone Dsei 2019 di Londra Leonardo si presenta con il suo elicottero medio di ultima generazione AW149. Lo riferisce un comunicato stampa, che sottolinea come si tratti di una macchina moderna, affidabile e dai costi di gestionecompetitivi, rapidamente riconfigurabile per svolgere una vasta gamma di missioni militari: trasporto truppe (fino a 16 soldati equipaggiati o fino a 19 passeggeri), trasporto materiali, evacuazione medica e recupero personale, operazioni con forze speciali, ricerca e soccorso, comando e controllo, supporto ravvicinato. L'AW149 è stato certificato in Italia dallaDirezione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (Armaereo). Il nuovo modello è già in servizio oggi sul mercato internazionale. Leonardo propone l’elicottero bimotore AW149 sul mercato internazionale a operatori che stanno considerando di sostituire le proprie flotte, ormai obsolete, di elicotteri multi-ruolo. L’AW149 potrebbe inoltre essere una soluzione ideale anche per il Regno Unito. Tale prodotto, infatti, è progettato per soddisfare esigenze operative che richiedono in ambito militare livelli eccellenti in termini di sicurezza e capacità di sopravvivenza e costi di gestione competitivi per tutto il ciclo di vita del prodotto. Dotazioni come l’avanzato autopilota, l'architettura avionica aperta in grado di assicurare significativi margini di crescita e personalizzazione, le grandi porte scorrevoli per agevolare l’accesso dei soldati e dell'equipaggiamento fanno dell'AW149 un candidato ideale per sostituire modelli di vecchia generazione prossimi al ritiro dal servizio. (segue) (Com)