Kazakhstan: ministro Economia, crescita Pil si attesta al 4,3 per cento

- La crescita del Pil kazakho si è attestata al 4,3 per cento nei primi otto mesi di quest’anno, mantenendo un andamento stabile e positivo. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia del paese centrasiatico, Ruslan Dalenov, aggiungendo che variazioni tanto positive sono da imputare agli investimenti crescenti e ad un’inflazione stabile. “La crescita in termini di investimenti si è attestata al 10,7 per cento: i settori in cui sono state registrate le variazioni più consistenti sono l’agricoltura, le costruzioni, il commercio e l’industria”, ha detto il ministro, sottolineando che “l’inflazione annuale è attualmente al 5,5 per cento”. (Res)