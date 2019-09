Serbia-Croazia: ministero Esteri Belgrado, nota protesta respinta da Zagabria

- Il ministero degli Esteri della Croazia ha rifiutato di ricevere una nota di protesta da parte dello stesso dicastero della Serbia: lo riferisce il ministero degli Esteri di Belgrado, precisando che la nota doveva essere consegnata dall'ambasciatore serbo a Zagabria, Mira Nikolic, in seguito al respingimento al confine croato di una delegazione delle Forze armate serbe lo scorso 7 settembre. Secondo quanto spiegato oggi dal ministero serbo in un comunicato, Zagabria ha rifiutato di ricevere la nota di protesta volendo al tempo stesso consegnarne una propria all'ambasciatore Nikolic. Il diplomatico di Belgrado ha rifiutato a sua volta di ricevere la nota di Zagabria. "Il ministero degli Esteri della Serbia ritiene che non abbia fondamento l'atteggiamento del ministero dell'Interno della Croazia di vietare l'ingresso e la permanenza della delegazione del ministero della Difesa e delle Forze armate della Serbia", si legge nel comunicato odierno trasmesso ai mezzi d'informazione. (segue) (Seb)