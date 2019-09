Serbia-Croazia: ministero Esteri Belgrado, nota protesta respinta da Zagabria (2)

- Nella giornata di ieri il ministro dei Reduci di Zagabria Tomo Medved ha commentato l'episodio dichiarando che le autorità croate hanno reagito bene alle "provocazioni" dell'esercito della Serbia avvenute al confine con la Croazia nel fine settimana. La delegazione voleva entrare in Croazia per partecipare alla commemorazione delle vittime del campo di concentramento della Seconda guerra mondiale di Jasenovac. Medved ha inoltre commentato le dichiarazioni della premier della Serbia Ana Brnabic, secondo cui la Croazia "adopera il revisionismo storico", affermando all'emittente "N1" che "è la Serbia a fare in continuazione tentativi in questo senso, mentre la Croazia ha difeso la propria patria dall'aggressione della Grande Serbia". (segue) (Seb)