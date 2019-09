Serbia-Croazia: ministero Esteri Belgrado, nota protesta respinta da Zagabria (3)

- Medved ha ricordato che la Croazia "è oggi un paese membro dell'Unione europea e della Nato, moderno, orientato verso lo sviluppo economico e il futuro, mentre la Serbia ha numerosi problemi interni di cui dovrebbe occuparsi". Secondo quanto riferito in precedenza dall'emittente "Rts", una delegazione dell'esercito serbo composta da 11 militari è stata fermata sabato al valico di Bajakovo. Il premier della Croazia Andrej Plenkovic ha commentato a propria volta l'accaduto affermando che si è trattato "di un tentativo non annunciato e irresponsabile di attraversare il confine". Secondo Plenkovic, "la visita non ha avuto un carattere commemorativo ma ha avuto l'obiettivo di provocare e di causare un incidente". Si tratta, secondo Plenkovic, "di una prassi contraria al diritto internazionale che per noi è inaccettabile e che il nostro paese condanna nel modo più severo". (Seb)