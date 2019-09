Imprese: Nissan, dimissioni Saikawa avvenute su pressione consiglio amministrazione

- Le dimissioni dell’ad di Nissan Motor, Hiroto Saikawa, annunciate a sorpresa per il prossimo 16 settembre, sono giunte su pressione del consiglio di amministrazione aziendale, riunitosi nel pomeriggio di ieri. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, che fornisce un resoconto degli ultimi sviluppi legati alla crisi nel management del costruttore d’auto giapponese. Saikawa, al centro di polemiche per aver ricevuto remunerazioni superiori a quanto spettantegli, si aspettava di lasciare solo dopo aver individuato il suo successore. Ieri, però, il consiglio di amministrazione aziendale gli ha notificato l’avvio di una indagine interna per mala gestione. A circa tre ore dall’inizio della riunione, a Saikawa è stato chiesto di allontanarsi. E’ stato il chief operating officer di Nissan Yasuhiro Yamaguchi – unico membro del consiglio di Nissan scelto dall’azienda stessa, oltre a Saikawa – a sollecitare la rimozione di Saikawa per accelerare la transizione aziendale, dopo un confronto con il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, e con l’ad dell’azienda francese, Thierry Bollore, presenti alla riunione in videoconferenza. (segue) (Git)