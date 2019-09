Imprese: Nissan, dimissioni Saikawa avvenute su pressione consiglio amministrazione (2)

- L’amministratore delegato di Nissan Motor Co, Hiroto Saikawa, ha annunciato ieri l’intenzione di rassegnare le dimissioni dal proprio incarico il 16 settembre, in risposta alle crescenti pressioni generate dalle indiscrezioni di stampa riguardo le remunerazioni improprie che avrebbe ricevuto assieme ad altri dirigenti aziendali. Il successore di Saikawa farà i conti con sfide pressanti, incluso il processo di ricostruzione della governance scossa dall’arresto, lo scorso anno, dell’ex presidente Carlos Ghosn. La notizia delle dimissioni di Saikawa era stata anticipata al quotidiano “Nikkei” da fonti aziendali. Commentando l’indiscrezione nella mattinata di ieri, Saikawa ha dichiarato di voler “cedere il testimone alla prossima generazione il prima possibile”, e di aver già avviato “rigorosi preparativi” in visita di tale scenario. (segue) (Git)