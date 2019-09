Imprese: Nissan, dimissioni Saikawa avvenute su pressione consiglio amministrazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Motoo Nagai, ex banchiere nominato direttore esterno per il rafforzamento della governance, si è impegnato mercoledì 24 luglio a rilanciare le operazioni aziendali, ma ha avvertito che sono in arrivo drastici tagli del personale. L’azienda aveva annunciato già lo scorso maggio un ridimensionamento della sua forza lavoro globale di 4.800 unità, ma ha più che raddoppiato tale cifra, in considerazioni dell’utile netto conseguito dall’azienda nell’anno fiscale concluso lo scorso marzo, ai minimi da nove anni a questa parte. L’azienda è inoltre ancora alle prese con la sfida della ristrutturazione del management dopo l’arresto del suo ex presidente, Carlos Ghosn, lo scorso novembre. I nuovi tagli di personale verranno effettuati anche tramite il ricorso ad opzioni di pensionamento anticipato. (segue) (Git)