Roma: compie sei rapine in meno di mezz’ora, un ricercato dalla Polizia

- La Polizia sta ricercando una persona che tra le 15:40 e le 16:06 di ieri, in meno di mezz’ora, ha messo a segno ben sei rapine. La sequenza di furti è iniziata in via Cristoforo Colombo dove ha sottratto lo scooter a un passante, poi con il mezzo si è spostato in via Siria dove ha rapinato un negozio di alimentari, successivamente è andato in piazza Roselle e in via Britannia dove ha derubato due differenti farmacie, poi ha raggiunto piazza Tuscolo e lì è entrato in un forno per derubarlo. Infine l’ultimo furto lo ha messo a segno in un supermercato di via Magna Grecia.(Rer)