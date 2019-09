Energia: amministratore delegato saudita Aramco, quotazione su mercato interno resta priorità

- La quotazione della compagnia energetica saudita Aramco sul mercato interno resta una priorità, ma verrà organizzata anche una Offerta pubblica iniziale (Ipo) per i mercati internazionali. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Aramco, Amin Nasser, parlando ai giornalisti a margine World Energy Congress (Wec) in corso ad Abu Dhabi. Nasser ha dichiarato che una quotazione “avverrà molto presto”, ma la decisione finale sui tempi e la piazza finanziaria “spetta al governo”. L’Ad di Aramco ha confermato che la separazione della presidenza di Aramco dal ministero dell’Energia non avrà alcuna influenza sulla produzione dell’Arabia Saudita nell’ambito dell’accordo tra paesi Opec e produttori al di fuori del Cartello (Opec +). "Non vi è alcun cambiamento quando si tratta di obiettivi di produzione o di capacità massima di output”, ha dichiarato Nasser. Ieri il nuovo ministro dell’Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha confermato che non vi sarà alcun cambiamento sostanziale nell'approccio dell’Arabia Saudita: "I pilastri della nostra politica petrolifera sono predeterminati e non cambieranno".(Res)