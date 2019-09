Cultura: il 5 ottobre apre mostra "Impressionisti segreti" nel palazzo di Generali a Roma

- A Palazzo Bonaparte di Roma apre il 5 ottobre la mostra "Impressionisti segreti", prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia per celebrare l'apertura del Palazzo che Generali Italia rende fruibile alla città di Roma e non solo, quale nuovo spazio Generali Valore Cultura. Nelle meravigliose sale del piano nobile, ovvero il primo in cui visse Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone Bonaparte, saranno esposte oltre 50 opere di artisti tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van Rysselberghe e Cross. Tesori nascosti al più vasto pubblico, provenienti da collezioni private raramente accessibili e concessi eccezionalmente per questa mostra che apre per la prima volta le sue porte a veri capolavori del movimento artistico d'oltralpe più famoso al mondo: l'impressionismo. La cura della mostra è affidata a due esperti di fama internazionale: Claire Durand-Ruel, discendente di Paul DurandRuel, colui che ridefinì il ruolo del mercante d'arte e primo sostenitore degli impressionisti; e Marianne Mathieu, direttrice scientifica del Musée Marmottan Monet di Parigi, sede delle più ricche collezioni al mondo di Claude Monet e Berthe Morisot, già curatrice della mostra al Vittoriano su Monet che totalizzò 460.000 visitatori. (Rer)