Kosovo: premier dimissionario Haradinaj, impedire adesione Interpol equivale ad aiutare crimine (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato il 20 novembre dal ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, la mancata adesione del Kosovo all'Interpol è "una grande vittoria" per la Serbia. In una conferenza stampa congiunta con il presente serbo Aleksandar Vucic, Dacic ha detto di non voler "essere modesto". "Vucic è modesto, ma io non lo sarò, questa è una grande vittoria per la Serbia e per il popolo serbo. Questo è l'indicatore che non si può ottenere niente con la forza, che non si può più fare senza un accordo con la Serbia. Hanno tentato con la forza di entrare nell'Unesco e nell'Interpol contro tutte le regole del diritto internazionale. Ho detto loro chiaramente 'non mettetevi in mostra, non andate incontro alla vergogna, non andate incontro a una debacle'. Volevo salvarli dalla vergogna", ha detto Dacic aggiungendo che "adesso qualcuno deve spiegare" l'affermazione di Pristina secondo cui sono 116 i paesi che hanno riconosciuto il Kosovo, laddove l'Interpol ha 192 membri. "Dove sono quei 116 paesi di cui parla Pristina e che avrebbero riconosciuto il Kosovo?", ha domandato Dacic aggiungendo che adesso si vede chiaramente "chi ha detto la verità e chi mentiva". "Gli mancavano 36 voti, 'solo' 36 voti. Non ci ha aiutati nemmeno (il cancelliere austriaco Sebastian) Kurz. E Kurz e (il presidente kosovaro Hashim) Thaci stavano già festeggiando", ha detto il ministro serbo. Dacic ha infine osservato che la vittoria della Serbia "è enorme" tenendo conto "di quali gradi potenze avevamo contro", di quanto queste conducessero operazioni di lobby a favore di Pristina "e di quanto con forti somme di denaro venisse pagato l'ingresso del cosiddetto Kosovo nell'Interpol". (segue) (Kop)