I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: premier dimissionario Haradinaj, impedire adesione Interpol equivale ad aiutare crimine - L'ingresso del Kosovo nell'Interpol aiuterebbe la lotta alla corruzione e alla criminalità transnazionale. Lo ha detto il premier dimissionario del Kosovo, Ramush Haradinaj, intervenendo oggi alla cerimonia per il 20mo anniversario della nascita della polizia kosovara. "La nostra polizia, una volta divenuta parte dell'Interpol, aiuterà a combattere la criminalità transnazionale. Impedire l'adesione del Kosovo equivale ad aiutare il crimine", ha dichiarato Haradinaj. Il premier dimissionario ha quindi ringraziato gli Stati Uniti per il loro sostegno alla polizia ed alla popolazione kosovara. Anche il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), l'ex presidente del parlamento Kadri Veseli, è intervenuto in occasione dell'anniversario affermando che la polizia kosovara lotterà contro la corruzione rafforzando le istituzioni statali. (segue) (Res)