Kosovo: leader Pdk Veseli, elezioni 6 ottobre spartiacque per paese (4)

- La commissione elettorale centrale del Kosovo ha approvato nei giorni scorsi una decisione a sostegno del monitoraggio Osce delle elezioni anticipate in programma il 6 ottobre. Lo riferisce l'emittente "Rtk", secondo cui anche l'Unione europea dispiegherà una missione per il controllo delle elezioni kosovare. La commissione elettorale del Kosovo ha annunciato che il 6 ottobre saranno aperti 895 seggi in tutto il paese.Lo scorso 26 agosto il presidente kosovaro Hashim Thaci ha convocato le elezioni parlamentari anticipate per il 6 ottobre, chiedendo alla Commissione elettorale centrale di avviare tutte le procedure previste per l'organizzazione del voto. In precedenza lo stesso Thaci aveva ufficializzato lo scioglimento dell'Assemblea parlamentare. (segue) (Kop)