Indonesia: violenze Papua, autorità indagano possibile coinvolgimenti dell’Isis (6)

- Manifestanti hanno dato alle fiamme la sede dell’assemblea legislativa provinciale a Papua Occidentale lunedì, al culmine di una manifestazione contro i recenti arresti di un gran numero di studenti nella provincia. Lo riferiscono i media locali, ricordando che da decenni Papua è teatro di un movimento separatista e di costanti denunce di violazioni dei diritti civili e umani da parte delle forze di sicurezza indonesiane. A innescare le proteste è stato l’arresto di un gran numero di studenti di Papua a Surabaya, nella provincia di Giava Orientale, che avevano piegato l’asta di una bandiera nazionale in occasione delle celebrazioni per il Giorno dell’Indipendenza, lo scorso 17 agosto. La Polizia avrebbe reagito impiegando gas lacrimogeno e arrestando 43 studenti, non prima di averli insultati con epiteti come “scimmie”. Manifestanti hanno reagito appiccando le fiamme alla sede del parlamento locale a Manokwari, capitale della provincia di Papua Occidentale. Il governatore di Papua, Luka Enembe, ha dichiarato che gli abitanti di Papua sono adirati per le “parole estremamente razziste pronunciate dalle persone di Giava Orientale, la polizia e le forze armate”. (segue) (Fim)