Indonesia: violenze Papua, autorità indagano possibile coinvolgimenti dell’Isis (10)

- Lo scorso gennaio il governo dell’Indonesia ha acconsentito in linea di principio all’ingresso di ispettori dell’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr) nella provincia di Papua Occidentale, teatro di una progressiva escalation dell’insurrezione a bassa intensità che vi si protrae da anni. L’attacco di guerriglieri a un cantiere edile, il sequestro e l’uccisione di 17 lavoratori hanno innescato lo scorso dicembre una vasta campagna militare, che sarebbe culminata in un numero imprecisato di vittime e nello sfollamento di migliaia di persone dalle loro abitazioni. (Fim)