Imprese: China Unicom e China Telecom annunciano cooperazione nel 5G

- Gli operatori telefonici cinesi China Unicom e China Telecom hanno annunciato che lavoreranno insieme per costruire una rete nazionale 5G, mentre gli altri operatori di telecomunicazioni del paese si uniscono per ridurre i costi di costruzione della tecnologia wireless di quinta generazione. Lo riferisce la stampa cinese. Le due società hanno annunciato che costruiranno e condivideranno congiuntamente l'infrastruttura di rete per offrire lo stesso livello di servizio. Tutti e tre i principali operatori di telecomunicazioni cinesi - China Mobile, China Unicom e China Telecom - sono comproprietari di China Tower Corp, il che rende più semplice per China Unicom e China Telecom collaborare alla costruzione di stazioni base 5G. (segue) (Cip)