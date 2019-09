Imprese: China Unicom e China Telecom annunciano cooperazione nel 5G (2)

- Oltre a offrire un modo per ridurre gli alti costi di costruzione delle reti 5G, il nuovo accordo aiuterà anche ad alleviare le pressioni degli operatori, soprattutto in un contesto di contrazione del mercato dei servizi di telecomunicazione nazionale. Xiang Ligang, direttore generale dell'Information Consumption Alliance, un'associazione dell'industria delle telecomunicazioni, ha spiegato che, data la spinta del governo ad aumentare la velocità e ridurre le tariffe dei dati mobili, gli operatori sono soggetti a pressioni economiche, ed è difficile garantire una crescita costante delle entrate. "L'edificazione del 5G non solo porterà opportunità agli operatori e nuovi flussi di entrate, ma favorirà anche lo sviluppo dell'intero settore e la crescita economica", ha detto Xiang in una intervista al quotidiano "China Daily". (segue) (Cip)