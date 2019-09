Imprese: China Unicom e China Telecom annunciano cooperazione nel 5G (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Unicom e China Telecom lavoreranno insieme per costruire reti 5G in 15 città, tra cui Pechino, Tianjin, Shanghai e Nanchino nella provincia di Jiangsu. China Unicom realizzerà autonomamente reti 5G in 9 città nella provincia del Guangdong, in cinque città nella provincia di Zhejiang e in otto regioni settentrionali, tra cui Hebei, Henan, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Shanxi e la regione autonoma della Mongolia interna. China Telecom, nel frattempo, costruirà reti 5G in dieci città della provincia di Guangdong, cinque città nella provincia di Zhejiang e in 17 province meridionali. (Cip)