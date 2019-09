Laos-Ue: commissario europeo Cooperazione e sviluppo conclude visita a Vientiane

- Il commissario europeo per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, conclude oggi la visita ufficiale nel Laos, iniziata ieri, la prima di un commissario europeo nel paese asiatico. L'esponente della Commissione ha lanciato ieri due nuovi programmi sulla nutrizione e la crescita sostenibile per un valore di 55 milioni di euro e confermato l'impegno dell'Unione europea a lavorare con il governo di Vientiane per promuovere lo sviluppo. "Questi nuovi programmi per un valore di 55 milioni di euro ribadiscono il nostro forte impegno come partner affidabile e a lungo termine per la Repubblica Democratica Popolare del Laos. Continueremo a sostenere il governo laotiano nell'assistenza alle comunità più vulnerabili. Insieme, stiamo investendo in un'economia diversificata e sostenibile che protegge il nostro ambiente e affronta le disuguaglianze", ha dichiarato Mimica. I due nuovi programmi sono il programma Arise Plus, nell'ambito della partnership con l'Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, e il programma di sostegno al bilancio nutrizionale. (segue) (Beb)