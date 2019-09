Laos-Ue: commissario europeo Cooperazione e sviluppo conclude visita a Vientiane (2)

- Il programma Asean, rivolto in particolare ai piccoli proprietari e alle piccole e medie imprese, intende sostenere l'integrazione regionale, è del valore di cinque milioni di euro e mira a fornire assistenza commerciale per promuovere una crescita più sostenibile, ampia e inclusiva, che è anche più resistente ai cambiamenti climatici. Il programma di sostegno al bilancio nutrizionale intende facilitare l'accesso a alimenti sicuri e nutrienti, e ha un valore di 50 milioni di euro. L'agenda della visita comprende anche la partecipazione al lancio ufficiale del primo codice penale emanato nel Laos e incontri col vice primo ministro e ministro delle Finanze Somdy Douangdy, col ministro degli Affari esteri Saleumxay Kommasith e col ministro della Pianificazione e degli investimenti Souphanh Keomixay, per fare il punto sui progressi compiuti nella cooperazione, anche in vista delle celebrazioni dei 45 anni di partenariato. (segue) (Beb)