Laos-Ue: commissario europeo Cooperazione e sviluppo conclude visita a Vientiane (4)

- La Commissione ha evidenziato che, nel settore del commercio, l'Unione europea lavora a stretto contatto con la Repubblica Democratica Popolare del Laos nel quadro dell'accordo di cooperazione Ue-Asean per garantire un ambiente efficace per le relazioni commerciali e di investimento. L'Ue è il quarto maggiore partner commerciale del Laos, che è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) dal 2013. In quanto paese meno sviluppato, beneficia del sistema "Tutto tranne le armi" dell'Ue, che garantisce ai 48 paesi meno sviluppati un accesso in esenzione da dazi e contingenti verso l'Ue per tutti i prodotti, ad eccezione di armi e munizioni. (Beb)