Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, martedì 10 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Palazzo Civico: riunione della Giunta.Ore 9.30 - Scuole Fermi e Pascoli, via Genova e piazza Bernini: l'assessore Di Martino partecipa all'inaugurazione dei nuovi allestimenti. Presenti anche Francesco Profumo, Andrea Gavosto e John Elkann.Ore 11.30 - Palazzo Civico, sala Orologio: riunione congiunta delle Commissioni Legalità (pres. Tevere), della IV (pres. Iaria) e della V (pres. Giovara). Odg: Progetto Mediamentebullo - metodo di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Audizione del progettista di esperienze educative e fondatore di "Esseriumani" onlus Juri Nervo.Ore 12 - Circolo dei Lettori, via Bogino 9: l'assessora alla Cultura Leon partecipa alla conferenza stampa 'Torino Spiritualità'.Ore 14.30 - Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della IV commissione (pres. Iaria). Odg: analisi dati Osservatorio Emergenza Casa. (segue) (Rpi)