Energia: India-Nepal, si inaugura oggi l’oleodotto Motihari-Amlekhgunj

- Oggi il primo ministro nepalese, Khadga Prasad Sharma Oli, e l’omologo indiano, Narendra Modi, inaugureranno in videoconferenza l’oleodotto transfrontaliero che collegherà il deposito di Indian Oil Corporation (Ioc) di Motihari, in India, a quello di Nepal Oil Corporation (Noc) ad Amlekhgunj, in Nepal. Lo ha reso noto il ministero dell’Industria e del commercio nepalese. Oltre ai due premier parteciperanno all’inaugurazione i vertici delle due compagnie petrolifere. L’idea del progetto risale al 1996, ma si è concretizzata nel 2014, in occasione di una visita di Modi nel paese himalayano. L’accordo intergovernativo è stato firmato nel 2015, ma il terremoto di quell’anno ha ritardato l’esecuzione dei lavori. Ad aprile dell’anno scorso è stato deciso di completare l’opera entro 30 mesi. (Inn)