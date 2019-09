Nepal-Malesia: accordo sul lavoro, oggi e domani riunione sui meccanismi tecnici

- I rappresentanti di Nepal e Malesia si riuniranno a Kuala Lumpur oggi e domani per discutere della ripresa da parte malese dell’emissione di visti per i lavoratori nepalesi. Lo ha annunciato il ministero del Lavoro, dell’occupazione e della sicurezza sociale (Moless) di Katmandu. I due paesi hanno firmato un accordo in materia di lavoro lo scorso 29 ottobre, che non è ancora diventato effettivo perché non sono stati messi a punto i meccanismi tecnici. A giugno le parti si sono incontrate a Ginevra, in Svizzera, a margine della conferenza dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), e hanno deciso di convocare una riunione del gruppo congiunto per esaminare lo stato della situazione. Il flusso di lavoratori nepalesi verso la Malesia è bloccato da maggio dell’anno scorso. (segue) (Inn)