Nepal-Malesia: accordo sul lavoro, oggi e domani riunione sui meccanismi tecnici (2)

- L’intesa firmata a ottobre intende contrastare lo sfruttamento finanziario dei lavoratori nepalesi prima della partenza, regolando le attività degli intermediari che selezionano il personale e definendo i ruoli e le responsabilità dei vari attori coinvolti. I datori di lavoro dovranno farsi carico delle spese per il compenso delle agenzie di selezione del personale, quantificato in una somma equivalente a quindici giorni di retribuzione del lavoratore reclutato; i biglietti di viaggio e i visti; dovranno anche rimborsare le spese anticipate dai lavoratori per le visite mediche e i controlli di sicurezza. (segue) (Inn)