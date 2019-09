Nepal-Malesia: accordo sul lavoro, oggi e domani riunione sui meccanismi tecnici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La durata dei contratti di lavoro scende da tre a due anni. Il salario dovrà essere accreditato su un conto corrente bancario entro il settimo giorno di ogni mese. I lavoratori nepalesi avranno diritto a un congedo di quindici giorni per rientrare in patria in caso di decesso di un congiunto. In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere al trasporto della salma nel paese di origine. Il ministro nepalese del Lavoro, Gokarna Bista, al momento della firma, ha parlato di un accordo epocale: “Questo è un momento storico nelle relazioni tra i due paesi” e “una pietra miliare nella governance del lavoro del Nepal all’interno del paese e all’estero”, ha commentato. (segue) (Inn)