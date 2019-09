Bahrein-Marocco: premier Benkhiyi, rafforzare relazioni bilaterali

- Il primo ministro del Bahrein, Khalifa Ben Salmane Al Khalifa, ha auspicato il rafforzamento delle relazioni tra Marocco e Bahrein. "Le relazioni marocchino-bahreiniane si distinguono per la loro dimensione storica e legami forti, sono basate sulla comprensione e sulla reciproca considerazione tra i leader e i popoli dei due paesi fratelli", ha detto il premier durante un incontro a Manama con il nuovo ambasciatore marocchino Mustapha Benkhiyi. In questa occasione, il primo ministro del piccolo Stato-isola del Golfo ha sottolineato l'interesse che il suo paese attribuisce al "rafforzamento delle relazioni di cooperazione in tutti i settori con il Marocco, al servizio di interessi comuni e della cooperazione che porta grande beneficio sia ai paesi che ai popoli". (Mar)