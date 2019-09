Marocco: arrestati 19 ultras vicino Rabat, 12 sono minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della sicurezza nazionale della città di Salé, vicino Rabat, hanno arrestato 19 persone, tra cui 12 minori, appartenenti a una fazione di sostenitori di una società sportiva, per il loro presunto coinvolgimento in atti di teppismo, degrado di proprietà pubblica e privata, nonché minacce alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini. Una dichiarazione della Direzione generale della sicurezza nazionale riferisce che queste persone sono state arrestate per i danneggiamenti nel quartiere El Mkinissia e le gravi minacce alla sicurezza dei cittadini. Le ricerche e le perquisizioni preventive hanno permesso il sequestro di materiale illegale in possesso degli individui arrestati, tra cui diverse maschere e bombolette di vernice rossa e bianca. (Mar)