Marocco: nomina del primo arcivescovo cattolico di Rabat segnale per dialogo interreligioso

- La creazione dell'arcivescovato di Rabat e la nomina di un cardinale della Chiesa cattolica in Marocco rappresenta un forte segnale in favore del dialogo interreligioso. Lo ha detto Julien-Vincent Brunie, rappresentante del Sovrano ordine militare di Malta in Marocco, in un'intervista al quotidiano locale "Le Matin", commentando il recente annuncio di papa Francesco sulla nomina di monignor Cristobal Lobez Romero ad arcivescovo di Rabat, primo cardinale nella storia della Chiesa cattolica in Marocco. "L'annuncio di papa Francesco in occasione dell'Angelus in Piazza San Pietro domenica 8 settembre è stato contemporaneamente commovente e smagliante. Il Pontefice, da poco rientrato da una storica visita apostolica a Rabat, senza dubbio con il prezioso ricordo dell'incontro con il re Mohammed VI, voleva ovviamente omaggiare l'arcivescovo di Rabat, ma penso ancora di più la chiesa in Marocco e il dialogo tra religioni e popoli. Il Papa dei poveri, degli esclusi, dei migranti, della fraternità universale è una testimonianza vivente dell'importanza del dialogo tra le religioni. Se il Santo Padre ha scelto il Marocco, è perché probabilmente ha ammirato e certamente capito che l'Islam moderato, quello dei marocchini, è un Islam aperto al dialogo". (Mar)