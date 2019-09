Marocco: pronta nuova offerta turistica per il mercato cinese

- Il Marocco sta lanciando un nuovo pacchetto turistico sul mercato cinese, sperando di attrarre dalla Cina almeno 500 mila turisti ogni anno. Per il paese nordafricano non vi è dubbio che il mercato asiatico sia diventato una priorità per dare impulso al settore turistico. Nella sua edizione di oggi il giornale "l'Economist" riferisce che l'Ufficio nazionale del turismo ha appena concluso un nuovo accordo, il secondo nel suo genere, con Ctrip, la più grande agenzia di viaggi online cinese e che si occupa del co-marketing della destinazione del Marocco in Asia, considerata oggi come il primo fornitore di turisti al mondo. L'obiettivo è attirare nel regno almeno 500.000 turisti cinesi all'anno, più di quattro volte il numero attuale (132.000). Per Adel El Fakir, responsabile dell’Uffici marocchino del turismo, l'accordo è importante e apre al Marocco opportunità di sviluppo "fuori dal comune". (Mar)