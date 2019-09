Marocco: polemiche nei partiti di sinistra per il possibile rimpasto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le voci su un probabile futuro governo in Marocco riferiscono che non ci sarà spazio per tutti nel nuovo esecutivo e hanno creato tensione all'interno dell'attuale maggioranza. Soprattutto a livello dell'ala di sinistra tra l'Unione delle forze socialiste (Usfp) e il Partito progressista socialista (Pps). Dal fallimento del tentativo di unire la sinistra marocchina, i rapporti tra i partiti sono andati di male in peggio. L'ultimo episodio è la recente dichiarazione di Nabil Benabdallah, segretario generale del Pps, più volte ministro, che ha attaccato Driss Lachgar, primo segretario dell'Usfp, anch’egli ex ministro sotto il governo dell'ex premier Abdelilah Benkirane. Secondo il quotidiano "Al Ahdath Al Maghribia", Benabdallah ha accusato Lachgar, senza nominarlo direttamente, di aver cercato in tutti i modi di tenere fuori il suo partito dal governo in vista del prossimo rimpasto. (Mar)