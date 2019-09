Trasporti: paesi G5 del Sahel pensano a linea ferroviaria di collegamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cinque paesi del gruppo G5 Sahel (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger) hanno compiuto un passo importante verso la realizzazione di uno dei progetti di punta: la costruzione di una ferrovia lunga 5.000 chilometri che collega le capitali di questi paesi. Gli studi di fattibilità per questo importante progetto, riferisce l’agenzia di stampa mauritana “Sahara medias”, sono iniziati sabato in un seminario tenutosi a Ouagadougou, in Burkina Faso. Secondo i dati tecnici forniti, questa ferrovia inizierà a Nouakchott, terminerà a Ndjamena e passerà in Mali, Burkina Faso e Niger. Il govern odel Burkina Faso, presidente in carica del comitato ministeriale regionale per le infrastrutture ferroviarie, che riunisce i ministri dei paesi del G5 Sahel, ha partecipato a questo seminario. Presenti anche i membri del comitato direttivo responsabili del monitoraggio della questione, nonché gli esperti del segretariato generale del G5, oltre ai rappresentanti degli uffici incaricati dello studio. Lo studio di fattibilità del progetto, che durerà 10 mesi, avrà un costo di 5 milioni di euro, interamente supportato dai 5 paesi senza finanziamenti esterni e sarà condotto da tre società: Cira, Ingerop e Sgie. (Res)