Mauritania: primi passi verso l'esecuzione del programma Cheyla

- Le autorità mauritane hanno iniziato l'attuazione delle prime fasi del programma Cheyla, una promessa elettorale del presidente Mohamed Ould Sheikh Ghazouani. Questo progetto prevede un'indennità finanziaria mensile per 200 mila famiglie povere. Secondo l’agenzia di stampa “Sahara medias”, il programma è iniziato a Zouerate con un incontro consultivo per identificare le famiglie più povere nella provincia di Tiris Zemour. Questa operazione è guidata dalla direzione del registro sociale sotto il ministero dell'Economia e dell'industria, in collaborazione con le autorità locali. (Res)