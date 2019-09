Russia-Cina: ambasciatore, possibile nuovo record in termini di interscambio commerciale

- L’interscambio commerciale tra la Federazione Russa e la Cina potrebbe raggiungere un nuovo record nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” l’ambasciatore cinese a Mosca, Zhang Hanhui, aggiungendo che ad oggi l’obiettivo dei due paesi è arrivare ad un interscambio annuale pari a 200 miliardi di dollari. “La soglia dei 100 miliardi è stata superata per la prima volta nel 2018: nel primo semestre di quest’anno ci sono stati scambi commerciali per 51,77 miliardi di dollari, con un aumento del 5,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”, ha detto l’ambasciatore, sottolineando l’importanza di settori come l’agricoltura, i trasporti e le infrastrutture per rafforzare ulteriormente la cooperazione regionale. In particolare, le iniziative legate alla nuova Via della seta sono state indicate come un importante area di collaborazione. (segue) (Rum)