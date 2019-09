Russia-Cina: ambasciatore, possibile nuovo record in termini di interscambio commerciale (2)

- A fronte di queste e altre ragioni, Zhang ha affermato che “ci aspettiamo che i rapporti e la cooperazione bilaterale si rafforzino sensibilmente nel prossimo futuro”. “Io e i miei colleghi dell’ambasciata ci impegneremo per collaborare al massimo con le autorità della Federazione Russa, e ci adopereremo per garantire un’attuazione efficace di quanto concordato dai presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping nel corso dei loro ultimi incontri”, ha aggiunto, ricordando che a giugno entrambi i paesi hanno parlato di “una nuova era per le relazioni tra Russia e Cina”. (Rum)