Expo 2020: al via i lavori del padiglione belga

- I lavori di costruzione del padiglione del Belgio di Expo Dubai 2020 sono iniziati alla presenza di Najib Al Ali, direttore esecutivo di Expo 2020 Dubai e di numerosi funzionari belgi, secondo il resoconto ufficiale fornito da Expo 2020 Dubai su Twitter. Il padiglione belga sarà costruito sotto forma di una grande nave con giardini pensili. Il padiglione coprirà la vegetazione lussureggiante con un'oasi di diecimila piante. Expo 2020 Dubai è la prima Expo internazionale che si terrà in Medio Oriente, Africa e Asia del Sud e si prevede che attiri oltre 25 milioni di visite nei sei mesi tra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021. Per la prima volta nella storia di 170 anni dell’esposizione universale, il 70 per cento dei visitatori proverrà da oltre i confini del paese ospitante. Con il tema principale di Expo 2020 Dubai "Connettere le menti e creare il futuro", Expo si propone di diventare un forum per la creatività, un grande evento globale e una piattaforma per incoraggiare la creatività, l'innovazione e l'azione congiunta, con particolare attenzione alla mobilità e alla sostenibilità. (Res)