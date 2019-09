Expo 2020: Israele pubblica video in arabo per presentare il suo padiglione

- Israele ha diffuso un video del padiglione che intende allestire all'Expo 2020 a Dubai, il primo padiglione israeliano in un paese arabo. Secondo il sito web israeliano "Yedioth Ahronoth", il video è stato preparato dalla società selezionata per pianificare e allestire il padiglione israeliano dopo aver partecipato all'Expo 2015 a Milano, in Italia. Israele ha reclutato Lucy Ayoub, padre arabo e madre ebrea che ha prestato servizio nell'Esercito israeliano, per presentare l'ala israeliana e rappresentare Israele nella lingua araba che può essere ascoltata nel filmato. Il padiglione israeliano si intitola "Verso domani". Vestito in blu e bianco, sia in arabo che in inglese, Ayoub spiega il concetto di "The Doors of Tomorrow", che include un'esposizione di panorami del paese. Anche gli israeliani, quindi, potranno visitare l'Expo di Dubai. L’esposizione universale si tiene ogni cinque anni per sei mesi, attira milioni di visitatori e si sposta tra città e paesi dalla metà del diciannovesimo secolo. Ogni paese mette in mostra i suoi risultati tecnologici, scientifici, agricoli e culturali. Un gruppo di architetti e progettisti di padiglioni parteciperà all’Expo dove ogni paese cercherà di distinguersi con la sua architettura innovativa e attraente. (Res)