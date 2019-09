Asia: incontro ministri Economia Asean, rafforzare relazioni economiche e commerciali (2)

- I ministri hanno accolto in particolare con favore l'aumento del commercio totale di merci tra l'Asean e la Cina, che, secondo i dati preliminari, ha raggiunto 479,4 miliardi di dollari nel 2018, rappresentando il 17,1 per cento del commercio totale di merci dell'Asean. La riunione ha evidenziato che i flussi di investimenti diretti esteri (Ide) dalla Cina verso l'Asean sono ammontati a 10,2 miliardi di dollari nel 2018, pari al 6,6 per cento degli Ide totali dell'Asean.Secondo quanto riferito dal ministro del Commercio cinese, la Cina è da dieci anni il principale partner commerciale dell'Asean, mentre l'Associazione è diventata il secondo partner commerciale della Cina nella prima metà del 2019, con scambi bilaterali per 291,85 miliardi di dollari nel primo semestre, in crescita del 4,2 per cento su base annua. (segue) (Cip)