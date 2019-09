Asia: incontro ministri Economia Asean, rafforzare relazioni economiche e commerciali (3)

- Anche gli investimenti tra Cina e i paesi dell'Asean hanno registrato un notevole incremento, raggiungendo 205,71 miliardi di dollari statunitensi alla fine del 2018. Secondo i dati, l'Asean ha superato gli Stati Uniti come principale partner commerciale della Cina nella prima metà del 2019. I ministri hanno accolto con favore l'entrata in vigore del protocollo per modificare l'accordo quadro sulla cooperazione economica globale e alcuni accordi tra l'Asean e la Cina. Secondo la dichiarazione rilasciata a margine dell'incontr, i ministri hanno espresso apprezzamento per il sostegno della Cina nel migliorare la connettività e l'integrazione dell'Asean attraverso i vari progetti nei settori della finanza, dei trasporti e delle infrastrutture. (segue) (Cip)