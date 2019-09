Asia: incontro ministri Economia Asean, rafforzare relazioni economiche e commerciali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri hanno inoltre incoraggiato l'attuazione di due progetti nell'ambito della sovvenzione di 50 milioni di yuan (circa 7,3 milioni di dollari) da parte della Cina: un programma di sensibilizzazione sulle norme di origine rivedute nell'ambito del protocollo di aggiornamento dell'Asean–Ciina Free Trade Area (Acfta) e lo sviluppo di capacità per gli ufficiali di prima linea. e una sul potenziamento delle piattaforme digitali per il turismo dell'Asean. Il prossimo 20 settembre prenderà il via il quarto vertice delle Camere di commercio Cina-Asean a Nanning, capitale della regione autonoma del Guangxi Zhuang. Lo hanno annunciato le autorità locali. Secondo l'Agenzia regionale di promozione degli investimenti, circa 300 funzionari governativi, imprenditori e studiosi parteciperanno all'evento. Il vertice di quest'anno mirerà a stabilire un meccanismo a lungo termine per il dialogo e la cooperazione tra le camere di commercio in Cina, Asean e altri paesi e regioni. (Cip)