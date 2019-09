Thailandia-Ue: Bruxelles ottimista su prospettive colloqui libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore dell’Unione europea in Thailandia, Pirkka Tapiola, si è detta ottimistica in merito alle prospettive di rilancio dei negoziati per un accordo di libero scambio tra Bruxelles e Bangkok, che sono rimasti sospesi per anni. Pikka, che è anche capo della delegazione europea presso l’Asean, ha affrontato la questione in occasione del Settimo business summit annuale Ue-Asean, che si è tenuto a Bangkok nella giornata di ieri, 9 settembre. L’Ue è oggi il terzo maggior partner commerciale della Thailandia e dell’Asean, ed è anche complessivamente il primo investitore nei paesi membri dell’organizzazione. (segue) (Fim)