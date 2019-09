Thailandia-Ue: Bruxelles ottimista su prospettive colloqui libero scambio (2)

- I negoziati commerciali tra Unione europea e Thailandia sono stati interrotti a seguito del golpe incruento verificatosi in quel paese asiatico nel 2014, a seguito del diniego di Bruxelles di negoziare con un governo non eletto. Le elezioni generali tenute in Thailandia il 24 marzo scorso hanno aperto di fatto le porte al riavvio dei colloqui, ma sinora non è giunto alcun annuncio ufficiale in proposito da parte dei due interlocutori. (Fim)