Spazio: Usa e Giappone collaboreranno a rimozione relitti spaziali dall’orbita

- Stati Uniti e Giappone lavoreranno assieme per prevenire le collisioni tra satelliti e rimuovere i relitti spaziali dall’orbita del pianeta Terra, sempre più congestionata. Washington sta lavorando allo sviluppo di un sistema di rilevazione e monitoraggio degli oggetti in orbita: una sorta di controllo del traffico aereo spaziale, cui verranno affiancati sistemi automatizzati per la cattura dei relitti e dei detriti spaziali la cui realizzazione è affidata al Giappone. Sino ad oggi la cooperazione nell’ambito dello spaziosi è perlopiù avvalsa di cornici multilaterali, come nel caso della Stazione spaziale internazionale. Washington e Tokyo puntano a lavorare con paesi europei come Francia e Regno Unito per sviluppare anche norme internazionali relative ai viaggi spaziali. (Git)