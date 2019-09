Cina: veicoli di seconda mano esportati in Russia

- Un treno merci con un carico di oltre 60 veicoli di seconda mano del gruppo Lifan è partito da Chengdu, capitale della provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. I veicoli sono destinati al mercato russo, dove è previsto arriveranno tra due settimane, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. "La società Chengdu Suzhui Import and Export Corporation ha anche firmato contratti con rivenditori esteri di 10 paesi tra cui Stati Uniti, Germania, Uruguay, Thailandia e Turchia", ha riferito Su Feixiang, funzionario della società. Ad aprile, Chengdu è stata elencata come una delle prime dieci città pilota del paese per l'esportazione di veicoli usati. Cinque imprese pilota a Chengdu hanno firmato memorandum d'intesa per esportare oltre 1.500 veicoli in Russia, Cambogia e Kazhkistan. Da quando il primo ordine di esportazione è stato completato a luglio, l'attività di esportazione di veicoli usati è diventata una pratica ordinaria nel porto ferroviario internazionale di Chengdu.(Cip)